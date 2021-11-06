İnce Çorum'da direksiyonun başına geçti

FATİH BATTAR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tokat programı sonrası Çorum’un Alaca ilçesinde hasat sonrası şeker pancarı yüklemesi yapan kamyoncularla bir araya geldi.

Şeker pancarının yolculuğu hakkında nakliyecilerden bilgi alan İnce, "Mazot çok pahalı kamyoncu dertli, otobüsçü, nakliyeciler dertli” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleket gezilerinin bir sonraki durağı için Tokat’a gitti.

Çorum'un Alaca ilçesi mevkiinde hasat sonrası şeker pancarı yüklemesi yapan kamyoncularla sohbet eden İnce, “Şöyle bir gençliğimi hatırlayayım” diyerek hasat kamyonunun şoför mahalline geçti.Şeker pancarının yolculuğu hakkında nakliyecilerden bilgi alan İnce, “Mazot çok pahalı kamyoncu dertli, otobüsçü, nakliyeciler dertli” dedi.

İnce, parti otobüsünü de bir süre kullandı.Yola Memleket Partisi'nin otobüsünü kısa süreliğine kullanarak devam eden İnce ile otobüs şoförü arasında esprili diyaloglar yaşandı. “Ben otobüs sürebiliyorum, sen mikrofonu eline alabilir misin” diyen İnce, her işi ehline vermeli diyerek kaptanlığı devretti.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021, 18:05