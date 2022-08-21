 İşlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etti

M.BURAK YALÇIN

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Güneş, son zamanlarda işlerinin yoğunluğu nedeniyle İlçe Başkanlığı görevini ihmal ettiğini belirterek, “Görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum” dedi.

MHP’de görev yapmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade eden Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hayatım boyunca bir şeref nişanı olarak taşıyacağımı bundan böyle Liderimiz Devlet Bahçeli’nin il ve ilçe teşkilatlarımıza özetle Milliyetçi Hareket Partisi’ne sadık bir nefer olarak hayatımı idame edeceğini bilinmesini istiyorum. Benimle birlikte teşkilatımızda görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ni şahsıma göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.

Görevden ayrılsamda gönlüm hep Milliyetçi Hareket Partisi’nde olacak. Allah bu bedenden bu canı alana kadar şerefli Türk bayrağımızı ve üç hilali yere düşürmeyeceğim. Üzerimde hakkı olan kardeşlerimin haklarını helal etmesini istiyorum benim hakkım herkese helal olsun. Ne Mutlu Türküm diyene.”