AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Kargı’da partisinin iftar yemeğine katıldı. Yemek programın ardından seçimlere destek vermek için İstanbul’a hareket etti.

AK Parti Kargı İlçe Başkanlığı tarafından parti teşkilatı ve üniversite öğrencileri için iftar yemeği programı düzenlendi.

Programın sonunda kısa bir konuşma yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, iftar programın ardından, Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir ve Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı ile birlikte seçim çalışmalarına destek vermek üzere İstanbul’a hareket edeceklerini söyledi.

’İstanbul seçimlerine bir kargı yeter’

Yaklaşık olarak 170 bin Çorumlu’nun yaşadığı İstanbul’da, Kargı’nın Çorum’un ilçeleri arasında İstanbul’da yaşayan nüfus oranı en yüksek ilçesi olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Ahlatcı, "23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Partimizi ve Binali beyi desteklemek için Kargı teşkilatımızla birlikte İstanbul’a gidiyoruz. Bu nedenle Kargı ilçemize uğradık. Kargı’mız, İstanbul’da yaşayan Çorumlular arasında en yüksek nüfus oranına sahip ilçemizdir. Ben inanıyorum ki, İstanbul seçimlerine bir Kargı yetecektir. Kargılı kardeşlerimize bu noktada inanıyoruz. Nitekim İstanbul’da da yapacağımız toplantılarda, bire bir görüşmelerle İstanbul seçimlerinin AK Partimizin lehine sonuçlanması için hep beraber elimizden geleni yapacağız. Bu kapsamda Kargı ilçe başkanımız Sacit Özdemir’e, Kargı Belediye Başkanımız Zeki Şen’e ve tüm teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

3 gün sürecek olan İstanbul seçim çalışmalarında Ahlatçı ilçe başkanlarıyla birlikte dernek, STK, esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra iftar programlarına katılacak. Heyet Çarşamba günü Bağcılar ve Zeytinburnu, Perşembe günü Avcılar, Cuma günü ise Sancaktepe, Esenler ve Ataşehir’de çeşitli etkinlikler ve iftar programlarına katıldıktan sonra Cumartesi günü Çorum’a döneceği öğrenildi.

İftar Programına Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, parti yönetimi, meclis üyeleri il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)