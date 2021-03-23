Karakaya Köyü’nden çamur tepkisi

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Sungurlu ilçesinin Karakaya Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve İl-İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle köyde incelemeler yapan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, "Siyasilerimiz hiçbir köyde kilittaşı, kanalizasyon eksiğimiz yok diyor ancak 21. yüzyıldayız ve Sungurlu Karakaya Köyü’nde gördüğümüz manzara içler acısı. Köyde büyük bir rezillik yaşanıyor. Gerçekten utanç verici bir durum.” diye konuştu.

Köy Muhtarı Hüseyin Demirel ve vatandaşlardan yaşanan sorunlar hakkında bilgi alan Tahtasız, köye sadece 900 m2'lik kilittaşı yapıldığını, altyapı eksikliklerinden dolayı köyün çamur deryası içinde olduğunu, yapılan derenin dolduğunu ancak temizlenmediğini, köy halkının büyük sıkıntılar çektiğini dile getirdi.

Köyde ayrıca kanalizasyon atıklarının dereye aktığını, hayvanların bu suyu içtiğini, arazilerin de bu su ile sulandığını, büyük bir çevre kirliliği oluştuğunu, Keşlik ve Narlık köylerinin de rögarının dereye aktığını, köye fosseptik çukuru yapılması gerektiğini, etrafta kötü bir koku oluştuğundan dolayı halkın rahatsız olduğunu söyledi.

Köyün bir başka sorununa dikkat çeken Tahtasız, "Köyden Çorum - Ankara karayoluna çıkış tek araç girecek şekilde yapılmış. Giriş yolu dar ve bu durum kazalara sebebiyet veriyor. Buraya giriş ve çıkış olacak şekilde düzenleme yapılmalı." diye konuştu.

Tahtasız, sorunları yetkili makamlara ileteceğini ve takipçisi olacağını söyledi.

Köy Muhtarı Demirel ve vatandaşlar da ilgileri için CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız'a teşekkür ettiler.