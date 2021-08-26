Kavuncu Cumhurbaşkanı ile birlikte gidiyor

MURAT ÇETİN

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanlığının daveti üzerine Bosna Hersek ve Karadağ’a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a 27 ve 28 Ağustos 2021 Cuma ve Cumartesi iki gün sürecek resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu, Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı uçağı ile resmi davetli olarak ziyaret programına katılacak.

Ziyarete, bazı Bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iş insanları, bürokratlar ve gazeteciler katılacak.

Ziyaretlerde Bosna Hersek ve Karadağ ile Türkiye arasında son derece güçlü ve önemli tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi için bir dizi görüşmeler gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021, 17:03