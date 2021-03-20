Kavuncu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; "Kadına erkeğe, yaşlıya, çocuğa, canlıya, hatta cansıza şiddet, zulümdür, suçtur, insanlık suçudur. Diğer taraftan, nesli, aileyi, ifsat eden ve tarihten bu güne, bütün inançlar tarafından yasaklanan, lanetlenen, sapkın, sapık ilişkilerin de meşrulaştırılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı

Her alanda yerli ve milli olmanın, ülkemiz, milletimiz açısından son derece önemli olduğunu belirten Kavuncu; "Millet olarak yaşadığımız bütün bu süreçlerde ve atılan her adımda gücünü daha da artıran Türkiye'nin, yoluna emin adımlarla ilerlemesi için, milli değerlerimize ve tarihî duruşumuza yakışmayan bazı yüklerinden, mevzuatlardan, sözleşmelerden, protokollerden de arınmasının önemlidir." dedi