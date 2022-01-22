Kavuncu Sedef Kabaş'ı kınadı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'ı kınadı.

Kavuncu, Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hakaretlerinin kabul edilmez olduğunu ifade ederek, şunları söyledi;

"Bir televizyon kanalında Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilemez, ahlaksız ifadeleri sebebiyle sabıkalı, sözde gazeteci Sedef Kabaş'ı şiddetle kınıyorum. Aziz Milletimizin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Mevlana’nın dediği gibi “Testinin içinde ne varsa dışarı o sızar.” Testinin içinde pislik varsa pislik, güzellik varsa güzellik dışarı sızar. Sn cumhurbaşkanımıza hakaret eden sözleriyle Sedef Kabaş, içindeki pisliği dışa vurmuş, kendi vasfını ve densizliğini ilan etmiştir. Ahlak ve edep insana mahsus erdemlerdir. İnsanlıktan nasiplenememiş bu pespayeye "Edep Ya Hu" diyorum. Sn Cumhurbaşkanımıza yapılan bu hakaret, aziz milletimize ve millet iradesine yapılmıştır. Zira Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir, devletin başıdır ve devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Bu hadsizliğin karşılıksız kalması beklenemez. Sedef Kabaş ve benzerlerine hukuki ve siyasi alanda gerekli cevap verilecektir. Haset, nefret ve ihanetten doğan ve beslenen bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde mutlaka hak ettiği karşılığı bulacaktır."

