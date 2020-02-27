FATİH BATTAR

23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Genel Kurulu’nda il başkanı seçilen Mehmet Tahtasız, İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı.

Her zorluğa göğüs gererek, kimseyi ötekileştirmeden halka hizmet etmek için bu göreve geldiğini belirten Tahtasız; “Memleketimize hizmet etmek için onurlu ve kutsal bir görev üstlendik. Allah utandırmasın. Görevimiz halkımızla bütünleşerek, partimizi iktidara taşımak ve memleketimize rahat bir nefes aldırmak olacaktır. Bunu birlikte başaracağımızdan eminim. Şimdi artık çalışma zamanı. İktidara yürüdüğümüz halkımız için umut olduğumuz bu süreçte seçildiğimiz görev önemli bir toplum hizmetidir. İktidar inancımızı kaybetmeden her zorluğa göğüs gereceğimize, hiç kimseyi ötekileştirmeden, memleketimize, halkımıza hizmet edeceğimize herkesin huzurunda ve kamuoyunun önünde söz veriyorum.” dedi

Mazbata töreninde Tahtasız’ı CHP eski İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve partililer yanlız bırakmadı. Mazbata töreninin ardından parti binasında devir-teslim töreni düzenlendi. Eski il Başkanı Hasan Eray Tüfekçi yeni il başkanı Mehmet Tahtasız’a görevinde başarılar dileyerek, çiçek takdim etti.