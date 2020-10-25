MHP Agah Karapıçak ile devam

M.BURAK YALÇIN

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Çorum İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kongreye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, MHP’li ilçe belediye başkanları, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, ilçe teşkilat başkanları, eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Agah Karapıçak yeniden MHP İl Başkanlığına seçildi.

MHP’nin yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Abdullah Emre Saha, Ahmet Namlı, Ahmet Tapan, Aybars Çilingir, Aytaş Hızarcı, Büşra Sönmez, Cemal Özyılmaz, Emre Aydemir, Erdinç Yıldırım, Erkan Kabakcı, Fatih Teryaki, Hasan Zorlu, Kadri Güben, Kamil Yiğit, Kenan Kurşun, Kerem Şiranlıoğlu, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Ölçen, Mustafa Özelçi, Nihat Tığlı, Nurullah Müstet, Osman Çöl, Yasemin Ekmen Lek, Yasemin Koçak.

Üst kurul delegeleri: Agah Karapıçak, Reşit Büzkaya, Yasin Şahin, Murat Soruk, Satılmış Karatağ, Hüseyin Güneş, Ali Alıcı, Şuayip İpek, Ahmet Gelgör, Ali Sülük, Mesut Ocaklı.

Disiplin kurulu üyeleri: İsmail Acar, Mustafa Bilgen, Mustafa Özcan, Mahir Özyılmaz, Rüstem Yaşar, Ali Osman Geylan, Melih Hoşbaş.”

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 14:41