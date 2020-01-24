MHP Merkez İlçe yönetimi feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe yönetiminin feshedildiğini açıkladı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, konuya ilişkin açıklamasında, “Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre Çorum Merkez İlçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir. En kısa sürede Merkez İlçe yönetim kurulumuzun ataması gerçekleştirilecektir.” dedi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020, 13:40