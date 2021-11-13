MHP’den Kılıçdaroğlu’na mektup tepkisi

M.BURAK YALÇIN

Milliyetçi Hareket Partisi’nin “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MYK Üyesi Prof. Dr. Kürşat Azkur ve MYK Üyesi Sezer Yozgat Çorum’a geldi.

Program kapsamında ilk olarak MHP İl Başkanlığı öncülüğünde Anitta Otel’de kahvaltı programı düzenlendi. Programa Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP’nin ilçe teşkilat başkanları, eski il başkanları, gaziler, Kamu-Sen’e bağlı bazı sendikaların temsilcileri ve partililer katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sadir Durmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı 'Kanal İstanbul' mektubuna tepki göstererek, “Cenabı Allah akıl fikir versin” dedi.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’deki büyükelçilere mektup yazarak Kanal İstanbul projesini şikayet ettiğini hatırlatan Sadir Durmaz, “Kanal İstanbul projesini şikayet ederken buraya sizin ülkeleriniz yatırım yapmasın diyor. Çevre hassasiyeti ortaya koyuyor. Halbuki şikayet ettiği ülkeler dünyayı en çok kirleten ülkeler. Sayın Kılıçdaroğlu mektubunda şunu da söyleseydin. Sizin ülkenizde de bu konulara hassasiyet gösterilmiyor deseydi. Türkiye dünyada çevreyi en az kirleten ülkelerden bir tanesi. Buna rağmen Paris İklim Anlaşmasına imza koyduk ve tüm yükümlülükleri yerine getireceğimizi ifade ettik. Dünyayı yeraltı, yer üstü tüm değerleriyle en fazla sömüren, petrolü insan kanına değişen kendisini doğanın efendisi zanneden Batı’ya şikayet etti bizi sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Cenabı Allah akıl fikir versin. Son dönemde yapılanlara baktığımızda CHP’nin ne yaptığına kendilerinin bile bilmediğini görüyor ve düşünüyoruz” dedi.

CHP’nin Atatürk’ün adını kullanıp bölücülerle iş tuttuğunu ileri süren Durmaz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Parti binalarına sınır namustur diye bir pankart astılar. Aylarca o pankart parti binalarında asılı kaldı. Ama sınırlarımızı korumak için askeri görevlendirmeye ilişkin tezkereye PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte hayır oyu verdiler. Sonra Yozgat’a geldi, Yozgat’ın havasından heralde milliyetçi bir söyleme sarıldı “Kandil denen yuvayı yerle yeksan edeceğim” dedi. Hakkari’ye gidip özerklik sözü veriyor, Yozgat’a gelince heralde aklı karışıyor, “Kandil’i yerle yeksan edeceğim diyor. Kandile askeri gönderebilmek için tezkereye ihtiyaç var. Bu tezkereye karşı çıkıyor Yozgat’ta diyor ki “Kandili yerle yeksan edeceğim”. Gerçekten Allah akıl fikir versin başka ne diyeceğim. Gezi Parkı olaylarıyla Türkiye’yi kaosa süreklemek isteyenlerin finansörü olan Sorosçu osman Kavala’ya sahip çıkan bunlar. 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi, “Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen terörist Selahattin Demirtaş’a sahip çıkan yine bunlar. Terör örgütü PKK’nın adeta sözcülüğünü yapan televizyon kanallarına çıkıp Anayasanın ilk 4 maddesini değiştireceğiz diyen bunlar. İzmir’de Kuva-yi Milliyeci olup, Hakkari’de özerklik sözü veren bunlar. YPG’ye, PYD’ye terör örgütü diyemeyip sırtını PKK’ya yaslayanlarla ittifak yapan bunlar. Atatürk’ün adını kullanıp bölücülerle iş tutanlar yine bunlar.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de eleştiren Durmaz, “Genel Başkanları bir hanım olmasına rağmen meclis grup toplantısında Türk kadınının şanına, edebine, iffetine, ahlakına yakışmayan iğrenç ve çirkin sözlerle küfreden vekiline sahip çıkıp şehit yakınına hakaret ettiler. Yazıklar olsun. Meclis kürsüsünden şehit yakınına ettiğin hakaretleri “burası Kürdistan” diyen o teröriste yapabilseydin. Devletten aldığı 36 milyon dolarlık küfürbaz vekilin şehit yakınına ettiği küfürlü ilgili CHP’den tek bir kelime duydunuzmu. Her konuya her bulduğu mikrofona CHP’nin o cırcır böceği gibi öten sözcüleri bu konuda tek kelam etmediler. Sus pus oldular. Çünkü aynı zihniyete sahipler” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın sıradan bir ittifak ve çıkar merkezli bir oluşum olmadığının da altını çizen Durmaz, Cumhur ittifakının özünde vatan sevgisi ve Türk milletine mensubiyet şuuru 2023 lider ülke Türkiye vizyonunda çalışan 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlık yapan Türkiye’nin diriliş ruhu olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin 37 yıldır süren bir terör belasıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Durmaz, konuşmasında şunları kaydetti: “Dünyanın başka hiçbir yerinde de böyle sıkıntılar sorunlar yaşanmıyor. Birliğimizi, dirliğimizi hedef alan PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu uğurda da çok ağır bedeller ödedik.

Son yıllarda hamdolsun terörün beli kırılmış, harekat alanı daralmış, terörist sayısı azalmıştır. Bugün terörle yıldıramayıp ekonomik operasyonlarla ülkemize diz çöktürmek istiyorlar. Allah’a şükürler olsun ki Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletçiğine ve terör koridoruna engel olduk. Bizi karaya sıkıştırmak isteyenlere karşı mavi vatana sahip çıkıp egemenlik haklarımızı çiğnetmedik. Milli davamız olan Kıbrıs’ta Türklük kazandı. Esaret altındaki Karabağ’a şanlı bayrağımız çekildi.”