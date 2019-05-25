‘Milli ve yerli savunma sistemi şart’

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, “Türkiye’nin kendi milli hava savunma sistemini bir an önce hayata geçirmesi gerekmektedir.” dedi.

Başkanlığını Yahudi asıllı Eliot Lance Engel’in yaptığı ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava ve füze savunma sistemi alması durumunda ABD yapımı F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını öngören karar tasarısını kabul etmesinin, Türkiye’yi zor durumda bırakmaya yönelik tek taraflı ve haksız bir adım olduğunu ifade eden Yakup Taş, “Siyonist ajanda doğrultusunda Kudüs’ü İsrail’in bölünemez başkenti olarak tanıyan Kongre kararının ana destekçisi konumunda olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Yahudi asıllı Eliot Lance Engel’in etkisiyle S-400 konusundaki karar tasarısının kabul edilmesi Türkiye açısından hiçbir anlam ve kıymet taşımayacaktır.

Amerika’nın Türkiye’ye NATO çerçevesinde biçtiği sınırlı ve dışa bağımlı rolün gereklerine uygun kısıtlı bir hareket alanı bırakmaya çalışması ve bağımsız bir ülke olan Türkiye’nin kendi savunmasına dahi müdahil olma isteği asla kabul edilemez bir durumdur.

Türkiye’nin kendini savunma hakkına kendi iradesi dışında müdahale edilmesi asla düşünülemez. Bu nedenle, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun Amerika’yı küresel egemen güç olarak gören bir zihniyetle ve “dediğim dedik” anlayışı ile almış olduğu ültimatom niteliğindeki bu kararı yok hükmündedir. İyi niyetten uzak bu karar aynı zamanda Amerikan Yönetimi’nin suni “stratejik ortaklık” anlayışının da göstergesi niteliğindedir.

Yaşanan tüm bu gelişmelerden hareketle, Türkiye’nin kendi savunmasını; dışarıdan ithal S-400 veya Patriot füzeleriyle değil, kendi “Milli ve Yerli” savunma sistemi ile gerçekleştirebilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının bir an önce başlatılmasının hayatiyetini Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha ilgili ve yetkililere duyurmakta fayda görüyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. (Haber Merkezi)