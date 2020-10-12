Osmancık SP’de İnoğlu güven tazeledi

Saadet Partisi (SP) Osmancık İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresini tamamladı.

Kongreye, Çorum 20. Dönem Refah Partisi Eski Milletvekili Zülfikar Gazi, Sadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, SP Laçin İlçe Başkanı Mustafa Ayvalı, Osmancık Belediye eski Başkanı Hamza Karataş, SP Osmancık geçmiş dönem belediye başkan adayı Alaattin Çöl, İYİ Parti İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı, CHP İlçe Başkanı Sadık Eker, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Kara ve Saadet Partisi delegeleri katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, diğer partilerden Saadet Partisine katılımların da olduğu programda katılımlara temsilen 5 kişiye rozetlerini İl Başkanı Faruk Cıdık, Osmancık Belediyesi eski Başkanı Hamza Karataş ve Alaattin Çöl taktılar.

Osmancık Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 7. Olağan Kongresinde tek liste ile seçime gidilirken, Sadet Partisi Osmancık İlçe Başkanı Seçilen Halil İbrahim İnoğlu başkanlığında yeni yönetim; Mustafa Temizkan, Naci Üçgül, Murat Bulduk, Fahri Şanver, Hamdi Bahadır, Bedir Sallan, Kadir Tarhan, Zuhal İnoğlu, Necla Temizkan, Abdurrahman Yanık’tan oluştu.

‘İKTİDARA TALİP OLDUĞUMUZ İDDİAMIZI YİNELİYORUZ’

İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu, yaptığı konuşmada şunlar söyledi: “Saadet Partisi olarak ilk gün ki heyecanımızı hiç kaybetmeden son günlerde yakaladığımız yükseliş trendiyle 1994 Refah Partisi döneminde milletimize yapmış olduğumuz efsane hizmetlerin de üstüne koyarak tekraren genel merkez politika kurullarımızda güncelliyor, iktidara talip olduğumuz iddiamızı yineliyoruz. İlçe yönetimi olarak bölen, ötekileştiren değil birleştirici ve kucaklayıcı bir siyaset anlayışı ile bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ziyaret edilmedik kişi, çalınmadık kapı ve alınmadık gönül bırakmaksızın çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu görev bizim için şu dünya denen handa verilmiş en onurlu payelerden biridir. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız bütün yönetim kurulu üyesi kardeşlerime en kalbi duygularımla teşekkürü bir borç biliyorum. Geçtiğimiz dönemde bizleri hiç Bir zaman yalnız bırakmadılar. Bu şerefli yüke hep birlikte omuz verdik.

Bugün de yeni katılan kardeşlerimizle daha güçlendirilmiş ve gençleştirilmiş daha diri bir kadro ile öncelikle ilçemize daha sonra da memleketimize en hayırlı hizmetleri yapmak için çalışacağız inşallah. Bizim için anlamlı ve böylesine güzel bir günde bizleri yalnız bırakmayarak sevincimize ortak olan başta il başkanım olmak üzere siyasi parti temsilcilerine sivil toplum kuruluşlarımıza ve teşkilat mensubu kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin en büyük hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.