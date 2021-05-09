‘Pazarlar normal gününde açılmalı’

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, pazar yerlerinin kendi gününde ve kendi yerinde açılması gerektiğini belirtti.

Aynı gün farklı yerde pazar açılmasının, pazarda ürün ve satıcı azlığına ve fiyat yüksekliğine neden olduğunu ve üreticinin yetiştirdiği ürünleri tek bir günde satmak zorunda kaldığı için elinde kalan ürünlerin çöpe döktüğünü kaydeden Vargeloğlu, iktidarın ve yereldeki temsilcilerinin plansız uygulamalarının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini iddia etti.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile sadece hafta sonu pazaryerlerinin açılmasına izin verildiğini belirtmesinin, yapılan yanlıştan kısmen dönülmesi açısından olumlu bir gelişme olsa da yetersiz olduğunu dile getiren Orhan Vargeloğlu, “Alınan keyfi ve yanlış kararların itirafı niteliğindedir. Pazar yerlerini sadece 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açmak, hasat edilen ürünlerin tüketilmesi için yeterli olmayacaktır. Ayrıca sadece belirli günlerde açılan pazarlar yoğunluklara, ürün yetersizliklerine, satıcı yetersizliklerine ve fiyat yüksekliklerine sebep olacak ve salgın açısından tehdit oluşturacaktır. İktidarın gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yapmadan kapanmaya geçmesinin sonucu pek çok üretici ürünlerini çöpe atmak zorunda kaldı. Tüketici de üretici de iktidarın bu plansız uygulamalarının mağduru oldu. Vatandaşların taze sebze meyveye erişimi ortadan kaldırıldı. Bahar döneminde iklim koşullarına bağlı olarak üretimin arttığı bir dönemde üretici ile tüketiciyi bir araya getirilemedi, fiyatların düştü ve üreticilerimiz mağdur edildi.

Üreticinin tarladan 60 kuruşa çıkarıp satamadığı için çöpe döktüğü sebzelerin, marketlerde 10 liraya satılması gibi ucube bir görüntü oluştu. Üreticide kilosu 10 kuruş olan salatalık markette 6 liraya satıldı. İnsanların evlerine yürüme mesafesindeki pazarlara gidebilmesi, girişte maske, mesafe kurallarının sıkı bir şekilde denetlenmesi ve girişte HES Kodu sorulması şeklinde alınacak tedbirler ile hem sorun çözülür hem de sebze meyve sekteye uğramadan taze ve ucuz bir şekilde tüketiciye ulaşır. DEVA Partisi olarak iktidar ve yereldeki temsilcilerinden aklıselim hareket etmesini istiyor, gerekli tedbirleri yerel yönetimler ile koordineli bir şekilde alarak, bulaş riski kapalı alan marketlerden daha da düşük olan pazar yerlerini acilen açmalarını ve vatandaşlarımızın taze sebze ve meyveye bu mübarek ramazan gününde ulaşmalarına imkân sağlamalarını bekliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 19:25