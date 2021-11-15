SP Merkez İlçe Fatih Yıldıran’la yola devam

FATİH AKBAŞ

Saadet Partisi (SP) Merkez İlçe Teşkilatının 7.Olağan Kongresi hafta sonu yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda pazar günü yapılan kongrede mevut başkan Fatih Yıldıran tek aday olarak seçime katıldı. Geçtiğimiz Haziran ayında bu göreve getirilen Fatih Yıldıran kongrede SP Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongre divan heyetinin belirlenmesinin ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan SP Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, konuşmasında selamlaşmanın önemine değindi.

Sosyal medya kullanımının artması ile yüz yüze iletişimin azaldığı günümüzde sıradan bir görgü kuralı gibi kullanılsa da aslında selamın içerik olarak karşı tarafa iyi niyet ve sevgi göstermenin bir yolu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Fatih Yıldıran, “İnsanlar varlığının bilinmesini fark edilmeyi ister. Bu gereksinim insanın tüm yaşamı boyunca var olan bir durumdur ve davranışlarını etkiler. “Bende varım, bende buradayım” diyen bizler insanları varlığımızdan haberdar etmek için farklı iletişim yolları deneriz. İçtenlikle verilen bir selam iletişim kapılarının sonuna kadar açılmasına neden olur. Hiçbir sınırlama yapmadan, genç yaşlı, kadın erkek herkesle paylaşımda bulunmak, onlara esenlik, huzur, barış dilemek ve dua etmektir.”dedi.

Günümüzde pek çok yerde sevgi ve barış dilinin yerini çatışma ve kavga dilinin aldığını ifade eden Yıldıran, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlararası ayrıştırmanın arttığı bu dönemde selam, sevgi ve barış dilinden gittikçe uzaklaşılmış veya uzaklaştırılmıştır insanlar. Bu yüzden karşılaştığında birbirine selam vermeyen, birbirinin derdini ve sıkıntısını paylaşmayan insanlarla dolmuştur çevremiz. Oysa manevi değerlere uygun şekilde yaşam tarzı, toplumun birlik ve beraberlik içeren paylaşımlarının olması, yaşam sevincimizin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde yaşanan ekonomik sorunlar yüzünden bireysel ve toplumsal gerginlikleri sakinlik ve huzur ortamına çevirmek için insanların hem kendisiyle hem de çevresiyle bilinçli ve sağlıklı iletişim kurması gerekmektedir.

Bugün bizler Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe yönetimi olarak Çorum halkına ilk selamımızı verdik. Bu günden sonra tüm Çorum halkına sevgi barış ve kardeşliği selam ile yaymak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimize söz veriyoruz. Konuşmamı Peygamber efendimizin bir hadisi ile sonlandırmak istiyorum; “Siz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyim mi? Aranızda selâmı yayınız.”

SP İl Başkanı Faruk Cıdık ve SP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç’ün konuşmaların ardından kongrede oy kullanma işlemine geçildi.

Kongrede Fatih Yıldıran başkanlığında oluşan SP Merkez İlçe Teşkilatı yönetiminde şu isimler yer aldı: Abdullah Koçak, Osman Savurgan, Osman Kurşun, Seyit Ahmet Güher, Abdussamet Kurt, Abdurrahim Birin, Muhammed Kulaksızoğlu, Abdullah Kırcı, Ahmet Kaymak, Mesut Karakaş, Fahrettin Şeherli, Ali Abbas Boynueğri, Fuat Koca, Gökhan Tuncel.”

Kongreye CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu’da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021, 18:19