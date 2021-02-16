‘Teröre destek verenlerin maskesi düştü kirli yüzleri açığa çıktı’

FATİH AKBAŞ

Vatan Partisi Çorum İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu PKK’nın Gara bölgesinde 13 savunmasız vatandaşımızı şehit etmesine tepki gösterdi.

Yaptığı basın açıklamasında kanlı terör örgütü PKK’nın kaçırarak yıllardır mağaralarda kapalı tuttuğu silahsız insanları başlarına kurşun sıkarak katlettiğini ifade eden Ahmet Rasim Burhanoğlu, “Şehitlerimizi rahmetle anıyor ve kanlı PKK terör örgütünü şiddetle kınıyoruz. İçte ve dışta tükenme noktasına gelen PKK terör örgütünün bu son vahşi cinayeti ile 5-6 yıldır elinde tuttuğu bu masum insanları katletmesi çaresizliğinin bir ifadesidir. Kahraman Türk ordusunun önünden kaçacak delik arayan bu kanlı örgütü efendisi Amerika Birleşik Devletleri de kurtaramayacaktır. Bu son vahşi cinayetler Türk milletini sımsıkı birleştirmiş. Terör destekçisi bir avuç haini açığa çıkarmıştır. Terör örgütü ile masaya oturmayı, şehitlerimizi Türk ordusunun bombaladığı yalanlarını yayarak teröre dolaylı destek verenlerin maskesi düşmüş, kirli yüzleri açığa çıkmıştır. Vatan savaşı verdiğimiz bir dönemde, Amerikan işbirlikçisi hainler hendeklere gömülmüş, zindanlara atılmıştır. PKK’nın siyasi uzantısı HDP Gara katliamını yapan PKK terör örgütünü kınamamış, Türk ordusuna dil uzatmıştır” dedi.

Vatan Partisi olarak, yürüttükleri HDP kapatılsın kampanyasının sonuna gelindiğini kaydeden Burhanoğlu, “PKK’nın sivil uzantısı HDP derhal kapatılmalıdır. İl ve İçe binalarında PKK dokümanı bulunan, terör örgütüne eleman devşiren, para toplayan siyasi partiye izin verilemez. Mecliste PKK istemiyoruz. Diyarbakır analarının feryadını duymayan, Amerika’nın kara gücüm dediği PKK’yı açıkça kınamayan HDP’yi şiddetle kınıyoruz. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Kahrolsun AB-D emperyalizmi ve yerli işbirlikçisi hainler. Yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın kahraman Türk ordusu, yaşasın kahraman Mehmetçik” diyerek açıklamasını tamamladı.