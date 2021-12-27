Teşkilat Başkanı Çorum'da

FATİH BATTAR

Bir dizi ziyaret için Çorum'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Sungurlu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Erkan Kandemir'e Çorum ziyaretinde Teşkilat Başkan Yardımcısı Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Karadeniz Bölge Sorumlusu Yahya Çelik eşlik ediyor. Kandemir, Sungurlu'nun ardından Çorum'a gelecek ve AK Parti İl Başkanlığı, Çorum Belediyesi ve Çorum Valiliği'ni ziyaret edeceği öğrenildi. Kandemir Çorum ziyaretinden sonra İskilip İlçe Teşkilatı ile biraraya gelerek Atıf Hoca Külliyesi ve İskilipli Alimler Müzesi’ni ziyaret edecek.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 12:13