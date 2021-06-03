Uğurludağ’da çiftçiler dertli

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Uğurludağ ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Tahtasız’a İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve Kadın Kolları yöneticileri de eşlik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Uğurludağ İlçe Başkanı Hünkar Akburu ve parti yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan İl Başkanı Tahtasız, Kadın Kolları’nın yaptığı ve yapacağı çalışmaları değerlendirdi. Esnafı da ziyaret eden Tahtasız, karşılaştığı çiftçilerin ve vatandaşların sorunları hakkında bilgi aldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Uğurludağ ilçesinde esnafın, çiftçinin ve halkın sorunlarını da dinledi. Çiftçilerın sorunlarını dile getiren Ambarcı Köyü’nden Arap Hasan Temur, mazot, gübre, ilaç, tohum gibi tarımsal girdi maliyetlerinin yüksekliğinden, ürünlerin ise para etmemesinden ve desteklerin yetersizliğinden yakındı.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 19:53