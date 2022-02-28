12 branşta daha mesai dışı poliklinik hizmetine geçiliyor

M.BURAK YALÇIN

Çorum'da vatandaşların hastanede sağlık hizmeti sunumunda randevu taleplerinde yaşadığı problemlerden dolayı mesai dışı saatlerde poliklinik uygulamasına geçilmişti. Bugün basın toplantısı düzenleyen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, aksaklıkların giderilebilmesi için hekimlerle görüşerek mesai dışı poliklinik hizmetine 12 branşı daha eklediklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sinan Zehir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Başhekim Sinan Zehir toplantıda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi(MHRS)’nde yaşanan sıkıntılar, ultrasyon çekiminde aylar sonrasına verilen randevular da olmak üzere vatandaşlardan gelen şikayetlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

‘GÜNLÜK ORTALAMA 6 BİN 663 KİŞİYE POLİKLİNİK HİZMETİ VERİYORUZ’

Sinan Zehir’in basın toplantısından notlar:” Hastanemizde günlük ortalama 6 bin 663 kişiye poliklinik hizmeti vermekteyiz. Acile de yaklaşık günlük ortalama bin 300, bin 500 kişi arasında hasta başvurmaktadır. Aralık 2021’de poliklinik muayene sayımız 95 bin 222 iken Ocak 2022’de bu rakam 139 bin 942’ye yükselmiştir. Acil serviste de Aralık 2021’de 48 bin 537 hastaya hizmet verilmişken, Ocak 2022’de bu rakam 50 bin 294’e ulaşmıştır. Çorum’da acil servise müracaat Türkiye ortalamasından çok daha fazla gerçekleşmektedir. Ocak ayında il dışına sadece 11 hastayı sevk ettik. Yani başvuran hastalarımızın tamamına yakınının tedavisini hastanemizde gerçekleştirmişiz.

‘ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİMİZE AYLIK ORTALAMA 1400 HASTA BAŞVURUYOR’

Onkoloji Merkezi’nin temeli atıldı. Onkoloji polikliniğimize aylık ortalama 1400 hasta başvuruyor. Bu hastalardan 498’ine kemoterapi veriliyor. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 900 hastanın tanısı da hastanemizde konularak tedavileri başlatıldı. Tamamı Çorum’dan değil, çevre illerden gelenler de var.

AMATEM’de Ocak ayı itibariyle 106 poliklinik hastası değerlendirmekte. 21 hastamızda yatarak tedavi oluyor. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde ise 527 hastanın birebir takibi yapılmaktadır.

‘ÖNCELİKLİ HASTALARA AYNI GÜN ULTRASYON HİZMETİ VERİLİYOR’

Aralık ayında yaklaşık 4 bin 500 hastaya, Ocak ayında 4584 hastaya, Şubat ayında ise 5 bin 150 hastaya ultrasyon hizmeti verildi. Acil ve öncelikli hastalar kesinlikle bekletilmiyor. Hemen aynı gün içerisinde çekilmektedir.

‘YENİ ULTRASYONOGRAFİK CİHAZI ALACAĞIZ’

Ultrasyonografi de günlük çekilen hasta sayısı artırılmakla birlikte burada çalışan Radyoloji uzmanlarımızla görüşülerek mesai dışı çalışmaları sağlanmıştır. Nöbet sonrası da ayrılmayıp ultrasonografi hizmeti vermeleri sağlanarak buradaki iyileştirmeyi artırmaya gayret ettik. Üst düzey ultrasyonografik cihazı ile hizmet veriyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde Ultrasyonografik hizmet alımı hayata geçilerek sorunun tamamının çözülmesi planlanmaktadır.

‘HEKİMLERİMİZ SADECE POLİKLİNİK HİZMETİ VERMİYOR BU DA BAZI AKSAKLIKLARA YOL AÇABİLİYOR’

MHRS tanımlamadığımız, aktif olarak kendisinden MHRS alınamayan hiçbir hekimimiz bulunmamaktadır. Ancak hekimler sadece poliklinik hizmeti vermiyor. Bir kısmının belirli günlerde ameliyatları var. Sağlık kurulunda görevlendirmekte. Bu alanlara görevlendirilince aktif poliklinik yapan hekim sayısında diğer zaruri işlemlerin yapılmasından dolayı bir azalma söz konusu. Bunun dışında bir kısmı kovid olmakta. Poliklinik tamamlayamıyoruz. Bunlarda bazı eksikliklere ve aksaklıklara yol açabiliyor.

Mevcut hekim sayımızla ayakta MHRS uygulamasıyla da artı on sekiz MHRS tanımlıyoruz. Bunun dışında da her hekimimiz randevu alamamış, köyden gelmiş ya da başka şehirlerden yönlendirmiş hastaları da kabul etmekte.

‘TÜRKİYE’NİN AKTİF TEK DİYABETİK AYAK MERKEZİ BİZDE’

Biz buradaki hizmetin kalitesini artırabilmek, hastalarımızın ulaştıkları zaman daha hızlı hizmet alabilmeleri için bazı düzenlemeleri peyderpey hayata geçiyoruz. Türkiye’nin aktif tek diyabetik ayak merkezi bizde. Buradaki hastalarımızın çoğu şehir dışından geliyor. Buradaki arkadaşlarımızın da tamamının kovid olması bazı aksaklıklara yol açtı.

‘TEDAVİYİ ENGELLEYECEK HİÇBİR İLAÇ SORUNUMUZ YOK’

Şu an itibariyle hastanemizde tedavi aksamasına yol açacak ya da tedaviyi engelleyecek hiçbir ilaç sorunumuz yoktur. Aynı etken maddeli bazı ilaçların birden çok piyasa isimleri vardır. Bu ilaçların bir kısmının piyasa isimleri farklı olanlar, o isimle piyasa da yoktur.

‘HASTANEMİZDE 3 AŞI DA MEVCUT’

Elimizde koronavirüsü ortadan kaldıracak herhangi bir ilaç yok ama koronavirüsten korunmak için aşımız var. Hem Türkovac, hem BioNTech hem de Sinovac aşımız hastanemizde mevcuttur. Günlük 2 bin, 2 bin 500 kişiye aşı yapacak kapasitemiz var. İhtiyaç halinde 2,3 katına artırabiliriz ama şu an da bu kapasitenin çok daha altında insan aşı için başvurmakta. Çorum’un kovid artışı açısından ilk 10 il arasında olmasının en temel sebebi budur.

’12 YENİ BRANŞTA DAHA MESAİ DIŞI HİZMET’

Mart ayı itibariyle polikliniklerdeki aksaklığı giderebilmek için birçok branşımızla birebir görüşerek, arkadaşlarımızın mesai dışı poliklinik yapmasını da sağlayabildik. Beyin cerrahisi, cildiye, fizik tedavi, gastroenteroloji, göz hastalıkları, dahiliye, kulak burun boğaz, kadın doğum, plastik cerrahi, psikiyatri, ortopedi ve travmatoloji ve radyolojide de Mart ayında bu branşların tamamında da mesai dışı polikliniklerimiz aktif olacak.”

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 16:09