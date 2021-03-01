A ve B bloğun yıkım süreci başlıyor

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri için kazandırılan Kütüphane ve geçmiş dönemde kullanılan tıp cihazlarının yer aldığı ‘Geçmişten Günümüze Çorum’da Sağlık Köşesi’nin açılışında bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, eski hastane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Devlet Hastanesi ile ilgili hiçbir problemin olmadığını belirten Ceylan; “Eski hastane ile ilgili son olarak 118 milyon liralık bir maliyet çıktı. Yarın da A ve B bloğun yıkım yazışmalarını yapacağız. A ve B bloğun yıkımıyla süreci başlatacağız. Çorumlu hemşehrimize ne söz verdiyesek tutacağımızı bir kez daha buradan söylüyorum.”diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 18:25