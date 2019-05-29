'Afrika sıcakları'nda güneş yanıklarına dikkat

Türkiye genelinde hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen "Afrika sıcakları" nedeniyle oluşabilecek güneş yanıklarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşen Akoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla sıcaklıkların hissedilir derece artmasının beklendiği hafta boyunca güneş ışınlarının etkilerine uzun süre maruz kalmanın güneş yanıklarını da beraberinde getireceğini belirtti.

Güneş ışığının yoğun olduğu günlerde güneş yanığı riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Akoğlu, "Özellikle açık ten rengi ve açık saç rengi olanlar, güneş ışığına maruziyetin fazla olduğu açık alanlarda çalışanlar veya tatil yapanlar, derinin güneş ışığına hassasiyetini artıran ilaç (bazı antibiyotikler, tansiyon ilaçları, mantar ilaçları gibi) kullananlar kendilerini UV ışıktan korumadıkları takdirde daha sık güneş yanığı yaşayabilir." dedi.



"Güneş yanığı sadece deniz veya havuz tatillerinde görülmez"

Doç. Dr. Akoğlu, güneş yanıklarının sadece güneşli havalarda görülmediğini, güneş yanığının sadece deniz veya havuz tatillerinde görülebileceği düşüncesinin doğru olmadığını söyledi. Dağ, yayla gibi diğer açık alanlarda da bu riskin bulunduğunu aktaran Akoğlu, açık alanlarda çalışanların da risk altında olduğunu, hemen her mevsiminde güneş yanıklarının görülebileceğini vurguladı.

Güneş ışınlarına maruziyetin çocukluk ve ergenlik dönemlerinde daha fazla olduğunu ifade eden Akoğlu, "Güneş yanığı gelişme riski çocuklarda, erişkinlere göre çok daha fazladır. Çocuklar özellikle yaz aylarının yaklaşması ile beraber ev dışında fazla zaman geçirmekte ve genelde güneş yanığı olduklarını fark edememektedir." dedi.

(AA)