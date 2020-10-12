‘Ağız ve diş sağlığı önemli’

RECEP MEBET

Diş Hekimi Sedanur Doğan’ın özel muayenehanesi, Gazi Caddesi 8. Gazi Sokak Poyraz Apartmanı 1. kat numara 1/29’da hizmete girdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Sedanur Doğan, Diş Teknisyeni Mehmet Sarıarslan’la birlikte Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Diş Hekimi Doğan, ortodontik tedavi ve implant uygulamaları da yaptıklarını anlattı.

Doğan, hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenleri Gazi Caddesi Çorum Park karşısındaki Türk Telekom bayii üstünde faaliyet gösteren muayenesine davet etti.