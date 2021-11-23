‘Aldığımız nefesin verimliliği yaşam kalitemizi belirler’

FATİH AKBAŞ

Çorum Tabip Odası ‘Sağlıkta Nefes Terapisi’ semineri düzenledi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda yapılan programa konuşmacı olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uzmanı Dr. Havvanur Keleş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak gerçekleştirdi.

Osmancık’ta aile hekimi olarak görev yaparken koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Dr. Şerafettin Boyacı'ya Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Mustafa Azak, sağlık personelinin covid ile mücadelede büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Nefes terapisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu programı düzenlediklerini belirten Azak, “Programda GETAT Uzmanı Dr. Havvanur Keleş, Sağlıkta Nefes Terapisi hakkında bilgiler verecek. Çarşamba günü ise Tabip Odası’nda uygulamalı eğitim yapacağız.”dedi.

Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen GETAT Uzmanı Dr. Havvanur Keleş, ‘Sağlıkta Nefes Terapisi’ konusunda bilgiler verdi.

Alınan nefesin verimliliğinin yaşam kalitesini belirlediğini belirterek sözlerine başlayan Dr. Havvanur Keleş, “Günümüzde karşılaşılan pek çok rahatsızlık için, nefes terapileri oldukça rahatlatıcı ve etkili bir çözüm olarak gündemdedir. Nefes terapi, alınan ve verilen nefesin bilinçli olarak uyarılmasıdır. Nefes kapasitesi artırılarak, sağlıklı ve dengeli bir solunum sağlanır. Amaç, bedende fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal seviyede bir dönüşümün ve dengenin sağlanmasıdır.”dedi.

Kudret-i Nefes? Tekniği’nin, diyafram solunumunu en üst seviyede gerçekleştirerek kişide bedensel ve psikolojik iyilik halini hedeflediğini ifade eden Keleş, “Nefes burundan alınır, çoğunlukla ağızdan verilir. Akupunktur meridyen noktaları kullanılarak enerji beden dengelenir, yaşam enerjisi güçlenir. Beraberinde destekleyici yöntemler kullanılır. Nefes terapi sonrasında kişide bedensel ve psikolojik rahatlama olur. Tüm vücut sistemleri olumlu etkilenir. Hücre yenilenmesi artar, kalbin yükü hafifler, lenf dolaşımı artar, immün sistem güçlenir ve toksin atılımı artar. Zihinsel olarak hafıza güçlenir, odaklanma ve motivasyon artışı sağlanır. Duygusal alanda, akupunktur meridyenlerindeki biriken duygu yüklerinin boşalması sonucu stresin ortadan kalkması ile neşe, huzur deneyimlenir. Ruhsal alanda ise artan bilinçlilik hali ile birlikte yaşam kalitesi artar. Bedensel ve psikolojik denge hali immün sistemini optimum seviyeye çeker. İmmün sistemimizi güçlü tutmak için doğru nefes, güçlü bir akciğer altın anahtardır. Nefes terapi uygulama kolaylığı ve sonuçları düşünüldüğünde insanlığın kendine verebileceği en mükemmel hediyedir.”ifadelerini kullandı.

Programın sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, Dr. Havvanur Keleş’e programa katılımından dolayı teşekkür belgesi verdiler.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021, 18:13