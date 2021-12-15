Başhekim görevi bıraktı

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, sözleşme süresinin bitmesiyle birlikte Başhekimlik görevinden ayrıldı.

Göreve geldiği günden itibaren başarılı hizmetlere imza atan Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, Gastroentoloji Kliniği’nde hastalarına hizmet etmeye devam edecek.

Başhekim Sezikli ile birlikte yardımcılarından dördü, görev sürelerinin sona ereceği 14 Aralık’tan önce istifa dilekçelerini teslim etmişti. Henüz istifa dilekçeleri cevaplanmayan başhekim yardımcılarının durumunun ileriki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

Görevleri devam eden diğer iki başhekim yardımcısından Uzm, Dr. Ramiz Yazıcı başhekimlik görevini vekaleten yürütürken, gözler hastanede yeniden şekillenecek yönetim kadrosuna çevrildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, 17:46