Bayramda ölçüyü kaçırmayın!

Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Büşra Sarı, Ramazan Bayramında nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı.

Pandemi dolayısıyla evde geçirilecek olan bu Ramazan Bayramı’nda ağır yiyecekler ya da çok şekerli gıdalardan kaçınmak gerektiğini belirten Dyt. Büşra Sarı, Ramazandaki uzun süreli açlık nedeniyle, metabolizma hızının yavaşlamasına bağlı olarak, daha hızlı kilo alınmaktadır. O nedenle, Ramazan Bayramını toparlanma dönemi olarak değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Bayramda 2 -3 günde kilo alınmaz diye düşünenler, yemek çeşitlerinin, şeker ve şekerli besin tüketiminin, porsiyon miktarlarının artması nedeni ile bu 2-3 gün sonunda, tartıda bir sürpriz ile karşılaşabilirler.” dedi.

NELERE DİKKATE ETMELİYİZ?

Öğünlerde nelere dikkat edilmesini gerektiğini de anlatan Sarı, şu bilgileri verdi:

“Sabah güne mutlaka kahvaltı edilerek başlanmalı, kahvaltıyı hafif ve her grup besin öğesini içerir nitelikte olmalıdır.

“Kızartmalar, yağlı et yemekleri, hamur işleri yerine sıvı yağ ile hazırlanmış yemekler, sebze, ızgara tarzı yemekler tercih etmeniz çok daha sağlıklı olacaktır.

Hamurlu tatlılar, çikolatalar yerine sütlü ve meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz.

Vitamin, mineralden zengin olan ve posa içeriği yüksek olan kuru meyveler, ceviz, fındık gibi kuruyemişler de sağlıklı atıştırmalık olarak tercik edebilirsiniz.

Havaların ısınmasıyla beraber en az 2,5-3 litre su tüketimine dikkat edilmelidir.

Bayramlar kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyonu olanlar için daha büyük risk taşıdığından, bu kişilerin beslenmelerine daha fazla önem göstermesi çok önemlidir. Hastalıklarına uygun beslenme planlarına devam etmeleri gerekmektedir.

Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlar, herkese sağlıklı günler dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 19:32