Bu Ünite bölgede ilk

Bölgede ilk riskli gebelik takın takip ünitesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı.

Konu ile ilgili Hastane’den yapılan açıklamada; “İlimizde 3. Basamak Sağlık Hizmeti veren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinde yıllık ortalama 2600 doğum olmakta ve yıllık ortalama kadın doğum branşında 60 bin poliklinik hizmeti verilmektedir. Birçok ilden sevk alan hastanemizde rutin gebelik takibi ve doğumun yanında gebeliğe eşlik eden şeker hastalığı, tansiyon, bebekte büyüme gelişme geriliği, erken doğum, bebekte yapısal bozuklukgibi birçok durumda da hizmet verilmektedir. Hastanemiz bünyesinde yenidoğan uzmanlarının da bulunması ve 2. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin de olması nedeniyle bu hizmetler iş birliği ile başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Yakın dönemde 3. Basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesi de hastanemize kazandırılacaktır. Riskli gebeliklerin serviste takibi sırasında karşılaşılabilecek aksaklıkların önüne geçilmek üzere hastanemizde bölgemizde bir ilk olan Riskli Gebelik Yakın Takip Ünitesi kuruldu. Ünitemiz yoğun bakımın bütün şartlarına sahip olup gebelerin takibi sırasında konforu da düşünülerek düzenlenmiştir. Her odada yoğun bakımda bulunan hasta başı monitör, oksijen sistemi, NST takip ünitesinin yanında televizyon, buzdolabı ve kişiye özel banyo bulunmaktadır. Aynı anda 5 hastanın takip edilebildiği ünitemiz doğum salonunun hemen yanında olup hastalarımız 24 saat süreyle yakından takip edilmektedir. Yeni ünitenin hizmete girmesi ile yüksek riskli gebelik nedenli il dışı sevklerimizin azalacağı değerlendirilmekte olup üst düzey sağlık hizmeti sunumu için gerekli ünitelerimizin hastanemize kazandırılması için çalışmalarımız devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi