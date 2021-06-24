Çorum'a 13 hekim ataması yapıldı

AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Çorum ve ilçe hastanelerine 11 uzman doktorun ve 2 pratisyen hekimin atandığını bildirdi.

Milletvekili Kaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptıkları görüşmelerde Çorum ve ilçelerinin doktor eksiklerini ileterek, eksikliklerin giderilmesi için talepte bulunduklarını, Bakan Koca’nın sıcak yaklaşımı sonucu gerekli atamaların yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Kaya, atamalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Taleplerimiz doğrultusunda Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı, 1 Yoğun Bakım Uzmanı, 1 Uzman Hekim ve 1 Pratisyen Hekim, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanemize 1 İç Hastalıkları Uzmanı ile 1 Pratisyen Hekim, Bayat Devlet Hastanemize 1 Aile Hekimi Uzmanı, Osmancık İlçe Sağlık Müdürlüğümüze 1 Aile Hekimi Uzmanı, Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğümüze 1 Aile Hekimi Uzmanı, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanemize 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Göz Doktoru, Alaca Devlet Hastanemize 1 Genel Cerrah Doktoru ve Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanemize 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı atamaları gerçekleştirdi. Ataması yapılan doktorlarımız en kısa süre içinde hasta kabulüne başlayacaklar ve hemşehrilerimize hizmet edeceklerdir. Çorum ve İlçelerimizdeki hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021, 12:49