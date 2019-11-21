‘Çorum antibiyotik kullanımında Türkiye ortalamasının altında’

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile Tıp Fakültesi işbirliğinde Antibiyotik Haftası etkinlikleri kapsamında “Antibiyotik Farkındalık” konferansı düzenlendi.

Konferansta konuşan Dr. Mustafa Azak, Çorum’un antibiyotik kullanımında Türkiye ortalamasının altında olduğunu açıkladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam yaptı.

'ANTİBİYOTİĞE KARŞI DİRENÇ ARTIYOR’

Dünyada antibiyotiğe karşı direncin sürekli arttığını kaydeden Prof. Dr. Nurcan Baykam, “Yıllardır antibiyotikler uygun kullanılmadığı için bugün bir halk sağlığı sorunu oldu. Antibiyotikler gerektiği yerde akılcı kullanıldığı zaman faydalı olurlar. Antibiyotik direnç sorunu çok sayıda ülkenin sorunu haline geldi. Yapılan araştırmalara göre 2050 yılında antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalardan ölüm sayısının 10 milyonu bulması öngörülüyor” dedi.

Baykam, Tıp Fakültesi olarak bu konuda vatandaşların ve öğrencilerin daha duyarlı olması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

‘ANTİBİYOTİK TÜKETİMİMİZ DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE’

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş “Antibiyotik Farkındalığı” konusunda sunum yaptı.

Türkiye’de antibiyotik kullanımının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, “Dünyada en çok kullanılan ilaçlar yüzde 20 ile kalp dolaşım sistemi ile ilgili ilaçlar olurken Türkiye’de ise yüzde 22 ile antibiyotikler ilk sırada yer alıyor. 7 milyarlık dünyada 80 milyonuz ama antibiyotiklerin yarısını biz tüketiyoruz. Harcadığımız para ise 1 milyar 460 milyon liradır” şeklinde belirtti.

Hayvan yemlerinde antibiyotik kullanımının insanlarda olumsuz etkileri olduğunun altını çizen Çelikbaş, “Hayvan yemlerinde kullanılan antibiyotikler hayvansal gıdaları tüketen insanlara da geçiyor ve buda antibiyotik direncini artırıyor. Bunun mutlaka önüne geçilmelidir” ifadelerini kullandı.

Dünyada antibiyotik direncine bağlı enfeksiyonların neden olduğu ölümlerin her geçen yıl arttığına vurgu yapan Çelikbaş, “Günümüzde antibiyotik direncine bağlı enfeksiyonların neden olduğu ölümlerin sayısı 700 bindir. Ancak bu ölümlerin sayısının 2050 yılında 10 milyona yükseleceği tahmin ediliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

‘AŞIRI VE UYGUNSUZ KULLANIMI KÜRESEL TEHDİT HALİNE GELDİ’

Konferansa konuşmacı olarak katılan aile hekimi Dr. Mustafa Azak ise antibiyotiklerin aşırı ve uygunsuz kullanımı ile oluşan direnç sorununun günümüzde halk sağlığı için küresel bir tehdit haline geldiğini ifade ederek, “Bu olumsuz durum insanoğlu için çok vahim sonuçlar doğurmaya adaydır. Sorunun çözümüne katkı sağlamak için ülkeler antibiyotiklerin kullanımını daha yakından takip etmeye başlamışlardır. Dünya Sağlık Örgütü antibiyotiklerin akılcı kullanımlarını teşvik etmeye yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır. Ülkemizde ise 211 yılında kişi başına 42 birim olan antibiyotik tüketimi 2018 yılında 31 birime gerilemiştir. Ayrıca 2011 yılında reçetelerin yüzde 35’inde antibiyotikler yer alırken 2017’de bu rakam yüzde 28,5’e düştü. 2011’de antibiyotik kutu satış rakamı 218 milyon kutu olurken 2018’de bu sayı 166 milyona geriledi.

Ülkemizin kıyı şeridinde yer alan Batı Anadolu, Akdeniz ve Efe Bölgelerinde Doğu’ya göre 2 kat daha fazla antibakteriyel ilaç tüketildiği gözlenmiştir” dedi.

‘ÇORUM TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA’

Çorum’da ise 2018 yılında aile hekimlerinin antibiyotik kullanma oranının bin kişi başına 18,7 birim olduğunu dile getiren Azak, Çorum’un antibiyotik kullanımında Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Konferansın ardından ise slogan yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Toplam 55 sloganın katıldığı yarışmada 20 slogan değerlendirmeye alındı ve bunların arasında ise 3 tanesi seçildi.

Yarışmada birinci Ali İhsan Kaygısız, ikinci Bengisu Avcı üçüncü ise Yavuz Akyıldız oldu. Dereceye girenlere ise ödüllerini protokol üyeleri takdim etti.