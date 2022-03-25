Çorum'da 350 bin 678 PCR testi yapıldı

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 2021 yılında pandemi, bağımlılık ve obezite ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Açıklamada, 2021 yılında 350.678 PCR testinin yapıldığı belirtildi.

Pozitif vaka ve vaka temaslısı olan kişilerin filyasyonlarının yapılması amacıyla Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde 68 doktorlu olmak üzere toplam 161 Filyasyon Ekibinin oluşturulduğunun ifade edildiği açıklamada, “Çorum genelinde 1 (bir) yıllık dönemde; 1.doz 142.743 kişiye, 2.doz 139.728 kişiye, 3.doz 39.770 ve 4.doz 5.335 kişiye olmak üzere toplam 327.576 doz Sinovac aşısı yapılmıştır. 1.doz 238.314 kişiye, 2.doz 220.610 kişiye, 3.doz 128.866 kişiye ve 4.doz 31.926 kişiye olmak üzere toplam 619.716 doz Biontech mRNA aşısı yapılmıştır. İlimize 1 (bir) yıllık dönemde 336.910 doz inaktif Sinovac ve 633.480 doz Biontech mRNA aşısı gelmiştir. İlimize 1 (bir) yıllık dönemde Covid-19 aşısı dışında 236.300 doz aşı ve anti-serum gelmiştir”denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PANDEMİ GEZİCİ AŞI EKİPLERİ SAHA ÇALIŞMALARI

Aşılama saha çalışmalarında oluşturulan gezici aşı ekiplerince merkez ve merkez ilçe köylerinde aşılama çalışmaları yapılmıştır.

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİLER

İnaktif (CoronaVac) ve m-RNA COVID-19 pandemik aşıları uygulaması sonrası ortaya çıkabilecek istenmeyen etkilerin bildirimi HSYS, AHBS veya HBYS sistemleri üzerinden yapılmakta olup gerekli takipler Birimimizce izlenmektedir.

TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERLE MÜCADELE

2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda sekretaryası müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı içerisinde, Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında 4 sefer toplanmıştır.

2021 yılı Mayıs ayı itibarıyla ‘başarabilirsin’ temasıyla sigara bırakma kampanyası hayata geçirilmiş, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmiştir. Kampanya dâhilinde konu ile ilgili el broşürleri dağıtılmış ve bilbordlara görseller asılmıştır. Sigara bırakma polikliniğinde görevli doktor tarafından zoom üzerinden kampanya ve sigaranın zararları ile ilgili eğitim verilmiştir. 2021 yılı içerisinde tütün denetim ekipleri tarafından ilimizde bulunan işletmelerde toplamda 26.019 denetim gerçekleştirilmiş, 6 tane ihlal tespit edilmiştir.

Merkez denetim ekipleri tarafından 13 ilçemizde görev yapan denetim görevlilerine; denetim, ihbar kapatma, ceza yazma ve yazılan cezaların sisteme işlenmesi konularında eğitimler verilmiştir.

OBEZİTE İLE MÜCADELE

İl merkezimizde ve ilçelerde “Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması” ve “Sağlıklı Beslenen Aktif Öğrencilerle Büyüyen Türkiye” başlığı adı altında eğitimler, okulda diyabet programı, “Erişkin Bazı Metabolizma Hastalıkları (Troid, Osteoporoz, Gut) ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı” kapsamında eğitimler devam etmektedir. Ancak 2021 yılı pandemi ve filyasyon görevlendirmeleri nedeniyle merkez ve de ilçelerde okullarda herhangi bir eğitim yapılamamıştır.

SAĞLIKLI SU VE SU SANİTASYONU

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, ilimiz merkez, ilçe ve köy yerleşim yerlerinden halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma suyu şebekelerinde 1.266 izleme noktasından; Kontrol İzlemesi (fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler yönünden su analizi) amacıyla 1.850 adet su numunesi alınmış, Denetim İzlemesi amacıyla 932 su numunesi alınmış, kalıntı dahil fiziksel ve kimyasal parametreler yönünden değerlendirilmiş, İlimizde halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma suyu şebekelerinin serbest bakiye klor ölçümleri günlük olarak yapılmış ve toplam 22.416 adet serbest (bakiye) klor ölçümü gerçekleştirilmiş, 1.137 adet su deposunun kontrolü gerçekleştirilmiştir.

73.VEREM EĞİTİMİ VE PROPAGANDA HAFTASI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Dairesi Başkanlığının 21.12.2021 tarihli 60949272-821.07-358 sayılı yazısına istinaden, tüberküloz hastalığı konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve dikkatinin çekilmesi amacıyla ülkemizde her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta “Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” olarak belirlenmiş olup hafta boyunca ülke genelinde halka ve sağlık çalışanlarına yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenmektedir. Ancak bu yıl 03-09 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan “74. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası”nda, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önerileri ve Bilim Kurulunun kararları dikkate alınarak Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında insanların fiziki olarak bir araya gelmesini gerektirecek şekilde eğitim ve propaganda faaliyeti yapılmayacak olup yalnızca yazılı ve görsel medya yoluyla etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir.” (Haber Merkezi)