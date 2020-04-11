Çorum'da 64 kişi iyileşerek taburcu edildi!

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 25 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Çorum'da 64 kişi iyileşerek taburcu edildi!

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 25 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 25 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi.

Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi. Kentte  evlerine gönderilen 25 kişiyle Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 64 oldu.
 

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 20:23
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstihdama bir destek de Şahin Otomotiv’den
İstihdama bir destek de Şahin Otomotiv’den
  1. GÜNCEL