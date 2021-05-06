Çorum'da günlük vaka sayısı 161

Vali Mustafa Çiftçi Mayıs ayında Çorum'da günlük vaka sayısının 161 olduğunu açıkladı.

Tam kapanma ile Çorum'da vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirten Çiftçi; "Mayıs ayından itibaren günlük vaka sayımız 161 oldu. 29 Nisan'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile Çorum'da da vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. İnşallah vaka sayımız giderek düşecek." dedi

Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 467 olan vaka sayısının bu hafta 100 binde 315'e kadar düştüğüne dikkat çeken Çiftçi, tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs'a kadar vaka sayılarının giderek düşmesini beklediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 22:26