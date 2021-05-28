Çorum'da keneden bir haftada 2 ölüm

FATİH BATTAR

Çorum'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle bir haftada ikinci ölüm vakası yaşandı. Edinilen bilgilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 70 yaşındaki Satı Açıkgöz ile Hüseyin İmat, yaşama veda etti.

Kene kabusu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden başladı. Özellikle çim ve otların üzerinde bulunan keneler, Çorum'da bu hafta iki kişinin ölümüne neden oldu. İskilip'e bağlı Basmakçı köyünde yaşayan 70 yaşındaki Satı Açıkgöz ve Oğuzlar'a bağlı Şaphane köyünde yaşayan Hüseyin İmat, tedavi gördükleri hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Uzmanlar, özellikle tarım alanlarında çalışan ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin keneler konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatarak vatandaşları hastalığa neden olan 'kene ve kenenin çıkartılması' konusunda bir kez daha uyardı.

"EVDE KENE KONTROLÜ YAPIN"

Tarlaya, bahçeye, giden hayvanlarla teması olan çiftçilerin akşamları iş dönüşü evlerine geldiklerinde vücutlarında kene kontrolü yapmalarını öneren uzmanlar "Kenenin tutulmasını engellemek için tarlada, bahçede, bağda çalışırken birtakım önlemler almak gerekiyor. Pantolon paçalarının çorap içerisine konulması, giysilerin kol kısımlarının kenenin girmesini engelleyecek şekilde dar olması ve hayvanlardan kene temizlenmemesi gibi önlemler alınmalı. Bahçeden, tarladan gelindikten sonra vatandaşlarımız üzerlerini kontrol etmesi gerekiyor çünkü bir kenenin tutunması için yaklaşık 12 saatlik bir süre gerekiyor" dedi.

"KENE TUTMASINDA EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİN"

Kene tutunması olduğunda ateş, halsizlik, bulantı, kusma, kas ağrıları, vücut ağrısı, sırt ağrısı, ishal gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, "Eğer bir kişiyi kene tuttuysa üzerine zeytin yağ, sıvı sabun dökmek ya da çakmakla yakmak gibi işlemlerin yapılmaması gerekiyor. Derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiliyor. Orada uygun yöntemlerle o kenenin çıkarılması hastalığın daha fazla ilerlemesine engel olacaktır" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 13:25