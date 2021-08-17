Çorum da 'mavi' oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çorum'da en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, aşı haritasında maviye geçenÇorum'un artık düşük riskli iller arasında yer aldığını belirtti.

Koca; "ARDAHAN, ÇORUM ve MERSİN düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 31’e yükseldi." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 23:56