Çorum'da vaka sayısı yüzbinde 200'e dayandı

FATİH BATTAR

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği'nin 'Kanserde Bir Nefes Sıhhat' projesinin tanıtım toplantısında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'da vaka sayılarının yüzbinde 200'e dayandığını belirterek, tüm Çorum halkını tedbirli olmaya davet etti.

1 ay önce yüzbinde 28 olan vaka sayısının bugün itibariyle yüzbinde 200'e dayandığını kaydeden Vali Çiftçi; "Hasta yatış sayısında ve vefat sayısında bir artış yok ama vaka sayıları giderek artıyor. Çorum'da 1 ay önce yüzbinde 28 olan vaka sayısı önce yüzbinde 44'e, sonra yüzbinde 73'e, geçtiğimiz haftada yüzbinde 134'e yükselmişti. Bu hafta ise Çorum'da vaka sayısı yüzbinde 198'e çıktı. Yüksek riskli iller grubundayız." dedi

Vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bir kez daha uyaran Çiftçi; "Vaka sayılarımız giderek artıyor. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor." şeklinde konuştu

Vali Çiftçi'nin vaka sayısında yüzbinde 200'e dayandık açıklamasının ardından Çorum'da hafta sonu kısıtlamanın gelip, gelmeyeceği merak konusu.