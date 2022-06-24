Çorum'da yeni çocuk hastalıkları uzmanı göreve başladı

Çorum'da uzun süredir eksikliği hissedilen Çocuk Nörolojisi alanında yeni atanan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Selcan Öztürk, hasta kabulüne başladı.

Konu ile ilgili Hastane'den yapılan açıklamada; "104. DHY atamaları kapsamında hastanemize ataması yapılmış olan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Selcan Öztürk hasta kabulüne başlamıştır. Çocuk nörolojisi bilim dalı kapsamında çocukluk çağındaki ateşli veya ateşsiz nöbetler, epilepsi, baş ağrısı veya baş dönmesi, serebralpalsi, inmeli hastalar, erken doğmuş ve/veya riskli gebelik bebeklerindeki nörolojik gelişim izlem ve yönetimi, hareket bozukluklarının takip ve tedavisi yapılmaktadır. Uzun süredir ilimizde eksikliği hissedilen Çocuk Nörolojisi branşında hizmetin başlaması ile il dışına yapılan sevklerimizde önemli ölçüde düşüş sağlanması beklenmektedir. Çocuk Nörolojisi Yan Dal polikliniğimizde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden yönlendirilen (Yeşil Alan açılan) hastalarımız muayene olabileceklerdir." denildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022, 19:26