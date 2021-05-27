Çorum halkı artık bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecek

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hastaya ilk kez Laparoskopik (Kapalı Yöntemle) tüp mide ameliyatı başarıyla uygulandı.

37 yaşındaki kadın hasta, uzun zamandır diyet yapmasına rağmen kilo verememesi nedenli Obezite Polikliniği'ne başvurdu. Morbitobezite şikâyeti olan hastanın yapılan tetkikleri sonrası obezite konseyi kararıyla mide küçültme ameliyatına uygun görüldü. Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Doğukan Durak ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt tarafından Çorum'da ilk kez Laparoskopik (kapalı yöntemle) Sleeve Gastrektomi (Tüp mide ameliyatı) ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası çok hızlı bir şekilde iyileşen hasta, hastaneden çıkmadan kilo vermeye başladı.

110 kilo ağırlığındaki 51 yaşındaki diğer hasta da uzun zamandır diyet yapmasına rağmen kilo vermemesi nedeniyle Genel Cerrahi Polikliniği'ne başvurdu. Muayenesi yapılan hasta için obezite konseyinde mide küçültme ameliyatına uygun görüldü. Hastaya Dr. Öğrt . Üyesi Murat Baki Yıldırım ve Dr. Öğrt. Üyesi Murat Bulut Özkan tarafından Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (kapalı tüp mide) ameliyatı yapıldı. Hasta ameliyat sonrası sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

ÇORUM HALKI ARTIK BU HİZMETTEN ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEK

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan Genel Cerrahi Klinik İdari Sorumlusu Doç. Dr. Murat Kendirci; “Daha önce Çorum'da hastalarımız başka illere giderek ve özel hastanelere para vererek bu ameliyatı oluyorlardı. Çorum halkı artık Çorum'da Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hiçbir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanabilecekler. Bu ameliyatı gerçekleştiren tüm ekip arkadaşlarıma, sonrasında hastalarımızın bakımını gerçekleştiren tüm servis çalışanlarımıza ve bize bu imkanları sunan tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli ise; "Obezite gelişmekte olan toplumlarda önemli sağlık sorunlardan biridir. Obezite yaşam süresi ve kalitesini ciddi oranda etkilemektedir. Diyet ve davranış tedavisine rağmen kilo veremeyen belli kilo üzeri hastalarımıza hastanemizde cerrahi yöntemle mide küçültme ameliyatlarını yapabiliyoruz. Obezite hastalarında ilk seçenek cerrahi yöntemler olmamakla birlikte uygun diyet ve egzersiz sonrası kilo vermekte zorlanan ve ek hastalıklar ortaya çıkan hastalarımıza cerrahi seçeneği de hastanemiz olarak sunuyoruz. Genel cerrahi, endokrinoloji, anestezi, psikiyatri, gastroenteroloji uzmanları, diyetisten ve psikologlarımızdan oluşan obezite konseyi desteği eşliğinde hastalarımıza en üst düzeyde hizmet vermek için gereken ortamı biz yöneticiler olarak hazırladık. Tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.