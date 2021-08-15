Çorum Özel Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kadrosunu güçlendirdi

Çorum Özel Hastanesi güçlü uzman hekim kadrosuna bir yenisini ekledi. Çorum Özel Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji kadrosuna Opr. Dr. Adnan Ümit Sayar’ı ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nün hastane ve Çorum için önemli branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü için Opr. Dr. Adnan Ümit Sayar’ı kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde 2 hekimle hizmet verdiklerini kaydeden Bilgili, “Kadromuzda Opr. Dr. Teoman Başaran ve Opr. Dr. Adnan Ümit Sayar olmak üzere deneyimli, alanında uzman ve halkımızın çok sevdiği iki hekimle halkımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz” dedi.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini, hizmet çeşitliliğini, doktor sayısını arttırarak ve güçlendirerek Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Çorum Özel Hastanesi’nin Çorum halkı için yatırımlarına devam ettiğini belirten Başhekim Bilgili, “Yakında başlayacak olan ek hastane binası inşaatı Çorum için ayrı bir değer yaratacak, yeni, modern ve teknolojik ek binamızla halkımıza daha güzel koşullarda sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Çorum halkına yakışır bir özel hastane bina kompleksine kavuşturacağız” diye konuştu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Adnan Ümit Sayar ise Çorum Özel Hastanesi’nde hemşehrilerine hizmet vermekten gurur duyacağını belirterek, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sayar, halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

OPR. DR. ADNAN ÜMİT SAYAR KİMDİR?

1972 yılında Sivas’ta doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Çorum’da tamamlamıştır. 1989-1996 yıllarında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1997 Yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde ihtisasına başlamıştır. 2002 yılında ihtisasını tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında Hatay Dörtyol Devlet Hastanesinde çalışmıştır. 2004-2021 yılları arasında Çorum Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ümit Sayar, Ortopedi ve Travmatoloji olarak; şu alandaki hastalıkların teşhis ve tedavilerini yapıyor: Kemik kırıkları cerrahisi, travma cerrahisi, el cerrahisi, kalça ve diz protezleri, çocuk ortopedisi, menisküs yırtıkları tedavisi, spor yaralanmaları tedavileri, artroskopi.