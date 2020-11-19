‘Çorum’da 41 günde 181 kişi hayatını kaybetti’

FATİH BATTAR

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES ) Kovid 19 sürecinde sağlık çalışanlarının tükenme noktasına geldiğini belirterek, ‘Yaşatmak için yaşamak istiyoruz’ sloganıyla hastane önünde eylem yaptı.

Eylemde bir basın açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çorum Şube Başkanı Didem Azapcı, Çorum’da 5 Ekim-15 Kasım tarahileri arasında 181 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, pandemi ile ilgili tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle Çorum’da hastanelerin kapasitelerinin dolduğunu bu yüzden ilçere sevkin başladığını aktaran Azapcı, eski hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Günlük artık 800 kişinin Kovid 19 nedeniyle hastaneye başvurduğunu kaydeden Azapcı; “Toplum bağışıklığı hedefli aşılar tüm dünya vatandaşlarına eşit ve ücretsiz dağıtılmalı. Aşı üretimi ve yaygınlaştırılması gerçekleşinceye ve pandemi sonlanıncaya kadar uluslararası seyehatlare standart tedbirler getirilmeli. 4 hafta boyunca ülkeye giriş-çıkışlarda çok sıkı tedbirler alınmalı. 4 hafta boyunca sağlık, belediye temizlik ve gıda satışı dışındaki tüm faaliyetler durdurulmalı.Güvenlik adına yürütülecek faaliyetler cezalandırıcı bir persvektif ile değil sosyal hizmetler ve destek kapsamında yerel yönetimlerinde katılımıyla yürütülmeli. Kamuda çalışan işçi, memur tüm çalışanların maaşı kesintisiz ödenmeli. Sağlık personeline nitelikli kişisel koruyucu donanım eksiksiz sağlanmalı. Salgınla mücadelede sağlık alanında emek ve meslek örgütleri ile sağlık bakanlığı kolektif çalışmalıdır. Sağlık alanındaki personel açığının güvenceli kadro istihdamı yapılmalı. 4C, 4B gibi güvencesiz kadrolarda çalışan personellerin güvenceli kadroya geçisi sağlanmalıdır ve haklarında kesin yargı kararı bulunmayan tüm ihraç sağlık çalışanları göreve başlatılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 18:17