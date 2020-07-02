‘Çorum’da 8 kişi KKKA tedavisi görüyor’

FATİH BATTAR

Türkler köyünde 1000 kekliğin doğaya salım töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Mustafa Çiftçi, önceki gün bir kişinin ölümüne neden olan ve Çorum’da kene vakakarının artmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çorum’da bu yıl kene vakalarının geçtiğimiz yıla oranla arttığını belirten Çiftçi, vatandaşları keneye karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

‘BU YIL KENE VAKALARI ARTTI’

Bu yıl keneden 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve şu an hastanede 8 kişinin de tedavisinin devam ettiğini aktaran Çiftçi; “2019 yılında iki kişi vefat etmiş, 38 kişi de KKKA tedavisi görmüş. 2020 yılında ise Temmuz ayı itibariyle 2 kişi hayatını kaybetti ve 38 kişi de tedavi gördü. Bu rakamlar bize Çorum’da kene vakalarının arttığını gösteriyor. Vatandaşlarımızın pikniğe gittiklerinde, araziye çıktıklarını mutlaka dikkatli olmaları gerekiyor. Uzmanların uyarılarını dikkate almalarını rica ediyoruz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 21:10