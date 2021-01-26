Çorum’da ilk ‘mide kanseri’ ameliyatı

Çorum’da ilk kez laparoskopi (kapalı yöntem) ile “Mide Kanseri” ameliyatı yapıldı.

Sürekli devam eden mide rahatsızlığı ve ağrısı ile hastaneye başvuran ve mide kanseri teşhisi konulan yaşlı adamın başarılı bir mide ameliyatı ile kanserli dokusunun tamamı çıkartılarak kısa sürede taburcu edildi.

Ameliyat ile ilgili bir açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli; “açıklamada “Çorum’un merkez köyünde yaşayan, sürekli devam eden mide rahatsızlığı ve ağrısı ile Cerrahi Onkoloji ve Gastroenteroloji Cerrahi bölümüne muayene olarak hastaneye yatışı gerçekleştirilen hastamızın, Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Doğukan Durak tarafından, ilk kez yapılan laparoskopik (kapalı yöntem) mide ameliyatı ile kanserli dokunun tamamı başarılı bir ameliyat ile çıkarılmıştır” dedi.

Kapalı ameliyat olması nedeniyle erkenden ayağa kalkabilen ve yemeğini yiyebilen hastanın normal açık ameliyata göre daha kısa sürede iyileşerek taburcu olduğunu aktaran Sezikli; “Büyük merkezlerde yapılan bu özellikli, ileri laparoskopi becerileri gerektiren ameliyatlar, bundan sonra hastanemizde yapılmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.