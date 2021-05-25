Çorum’da vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı.

Açıklanan tabloya göre Çorum’da vaka sayılarında düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 100 binde 129 olan vaka sayısı bu hafta 100 binde 99 olarak açıklandı.

Çorum’da 17 günlük tam kapanmanın ardından başlayan vaka sayılarındaki düşüş sevindirirken, bölgede diğer illere göre vaka sayısındaki yükseklik dikkat çekti. Açıklanan verilere göre ayrıca Çorum, vaka sayısı en yüksek 30 il arasında yer aldı.

Bu arada azalan vaka sayıları ile birlikte Hayat Eve Sığar haritasında kırmızı bölge sayısı azalırken, şehir yeniden yeşile dönüyor.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu. Her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.