FATİH BATTAR

Koronavirüs haritasını gösteren Hayat Eve Sığar uygulamasında Çorum’un her yeri yeniden kızardı.

Çorum’da geçtiğimiz aylarda düşüşe geçen Koronavirüs vakaları Ekim ve Kasım ayında yeniden yükselişe geçti.

Vali Mustafa Çiftçi geçtiğimiz günlerde yaptığı denetimlerde Çorum’da vakaların artışa geçtiğini açıklamış, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarmıştı.

Bütün uyarılara ve denetimlere rağmen bazı vatandaşların hala salgın yokmuş gibi davranmaları dikkatlerden kaçmıyor. Çorum’un en işlek caddeleri olan Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi’nde vatandaşların sosyal mesafe ve maske konusuna dikkat etmedikleri gözlemleniyor.

Son günlerde market, alışveriş merkezleri, giyim mağazalarında vb yerlerde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesfe ve maskeye dikkat edilmemesi Koronaya davetiye çıkarıyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 18:05