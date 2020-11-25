 ‘Cumhurbaşkanının verdiği sözü, Sağlık Bakanına hatırlatıyoruz’

FATİH BATTAR

İyi Parti tarafından Çorum’da artan koronavirüs vakalarından dolayı eski Devlet Hastanesinin biran önce faaliyete geçirilmesi için başlatılan eyleme CHP, Saadet ve Deva Partisi’nden de destek geldi.

4 parti Eski Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek, eski Devlet Hastanesi’nin açılması için eylem yaptı.

Eyleme CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Deva Parti İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ile parti yöneticileri katıldı.

‘HALKIMIZIN DESTEĞİYLE BİR AN ÖNCE AÇILMASINI İSTİYORUZ’

Eski Devlet Hastanesi’nin bir an önce açılması gerektiğini belirten CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatına rağmen hastanenin 2021 yılında açılmasının planlandığını ifade ederek; “Buraya bir siyasi il başkanı olarak değil, bir anne, bir baba, bir abi olarak geldik. Bizimde ailelerimiz var. Hastanelerimiz dolu olduğu için hastalarımız ilçelere sevk ediliyor. İlçelerimizde de hastalarımız konteynırda tedavi görüyor. Kronik rahatsızlığı olanlar var, ameliyat olması gerekenler var. Sayın Cumhurbaşkanının talimatına rağmen hastanenin 2021 yılında açılacağı söyleniyor. 2021 yılının hangi ayında açılacak bu hastane. Buradan vatandaşlarımıza da sesleniyoruz. Bu yaptığımız siyasi bir eylem değil, burası insanların sağlığı için çok önemli. Halkımızda bize destek vererek bir an ön önce açılmasını istiyoruz.” diye konuştu

Çorum’da virüs vakaları arttığını ve hastaların artık ilçe hastanelerine sevk edildiğine dikkat çeken İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ise; “Siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakarak, düşünce ve görüşlerimizi erteleyerek Çorum halkının, milletimizin sağlığı için bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanının canlı yayında Sağlık Bakanına verdiği ‘Hastaneyi bir an önce açın’ talimatını herkes duydu, izledi. Biz yetkililerden Cumhurbaşkanının verdiği sözü Sağlık Bakanına hatırlatarak eski hastanenin bir an önce Çorum halkının hizmetine açılmasını talep ediyoruz.” dedi

Pandemi sürecinde eski hastanemizin öneminin bir kat daha arttığını kaydeden Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık da İyi Parti’nin başlattığı eski hastane nöbetine tam destek verdiklerini belirterek; ”Çorum’da araştırma hastanemiz var ama devlet hastanemiz yok. İyi Parti Çorum İl Başkanlığı’nın başlattığı hastane nöbetine Saadet Partisi olarak biz de destek veriyoruz. Bu hastanenin açılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı

Çorum halkının mağdur olmaması için eski hastanenin bir an önce açılması gerektiğini dile getiren Deva Parti İl Başkanı Orhan Vargeloğlu da; “Neden kapatıldığını anlamadığımız bir hastanenin yeniden açılması için İyi Parti tarafından başlatılan eyleme destek vermek için buradayız. Hastalarımızın mağdur olmaması için eski Devlet Hastanemizin bir an önce açılmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu