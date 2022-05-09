Diş Hastanesi böyle olacak

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çorum’da yapımı devam eden ve proje aşamasındaki sağlık yatırımları ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Diş Hastanesi’nin ihalesinin yapıldığını açıkladı.

Projenin görsellerini kamuoyuyla paylaşan Ceylan, hastanenin karşısına yapılacak Diş Hastanesi’nin yerinin değiştiğini belirterek; “Mevcut hastane binamızın karşısında 20 bin metrekare alanda Diş Hastanesi inşa edileceğini açıklamıştık. Yapılan çalışmalarda zeminde sıkıntı bulunduğu için yeni bir alana yapacağız. Cumartesi günleri Araba Pazarı’nın bulunduğu yere içinde 60 ünite, 60 hekimin görev yapacağı aynı şekilde 1 tane ameliyat odasının olacağı, 2 adet lokal girişim odası, 1 adet yataklı servisi, 1 adet protez laboratuvarı ve röntgen odası ile halkımıza hizmet verecek Diş Hastanesi’nin ihalesi 29 Nisan’da yapıldı. Temelini yakın sürede atacağımız hastanemiz ile diş ile ilgili sevk oranını sıfıra indireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 19:31