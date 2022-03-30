Diş Hastanesi ihalesi 29 Nisan’da

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yeni diş hastanesinin ihalesinin 29 Nisan tarihinde yapılacağını belirtti.

Diş Hastanesinde diş hekimi, ortodontist, çene ontoloji, peri ontoloji, her türlü protez ve çene cerrahlarının görev yapacağı poliklinik, ameliyathaneler, yataklı tedavi merkezi bulunacak. Hastanede diş hastalıkları ve tedavisine yönelik her şey yapılabilecek.

Yeni yapılacak diş hastanesi ihalesinin 29 Nisan’da yapılacağını açıklayan Milletvekili Ceylan, diş hastanenin tamamlanmasıyla diş tedavisi için Samsun ve Ankara gibi büyükşehirlere giden hastaların artık Çorum’da tedavi görebileceklerini, bölge illerden de Çorum’a hasta geleceğini dile getirdi.

Yaptıkları yatırımlarla Çorum’un sağlıkta söz sahibi bir yere geleceğinin altını çizen Ceylan, yapılacak ihalenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 19:01