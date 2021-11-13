Düşüş bu hafta da devam etti

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasına ait haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Paylaşılan haritaya göre Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 371 olan olan vaka sayısı bu hafta 100 binde 365’e düştü.

Çorum'da iki haftadır devam eden vaka sayılarındaki düşüş sevindirirken, Çorum yinede vaka sayılarında Türkiye’de ilk 30 il içerisinde yer alıyor.

Vali Mustafa Çiftçi ve uzmanlar her fırsatta vatandaşları uyarmaya devam etmesine rağmen, bazı vatandaşların sokakta hala maske takmadıkları ve sosyal mesafeye riayaet etmedikleri görülüyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan illeri şu şekilde açıkladı; Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun oldu. Öte yandan Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 307,40, Ankara’da 287,04, İzmir’de 69,61 oldu.