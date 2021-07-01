‘Gençlerimizden daha çok özveri bekliyoruz’

EROL TAŞKAN

Aşı çalışmalarında başarılı bir performans sergileyen Sağlık Müdürlüğü, 3. doz aşı çalışmalarına başladı.

50 yaş ve üzeri vatandaşların 3. doz aşı için hastanelerden ve aile Aile Sağlık Merkezleri’nden randevu alabileceklerini duyuran Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, “Hastalığı yeneceğimiz en önemli argüman olan aşı konusunda, tüm hemşehrilerimizi aşılama çalışmalarına destek vermeye davet ediyorum. Covid19 mücadelesi sürecinde en büyük özveri ve desteği gençlerimizden bekliyoruz” dedi.

Yeni doz aşılar için bekleme süresinin 6 haftadan 4 haftaya düştüğün bildiren Ömer Sobacı, aşılama sürecinde % 60 seviyesinin geçildiğini, Çorum’da birinci ve ikinci doz olmak üzere toplamda 378 bin 465 kişinin aşı yapıldığını söyledi.

Aşı çalışması başladığı günden bu yana toplamda 230 bin 528 Sinovac aşısı yapılırken, BioNTech aşısının ise 147 bin 937 doz olduğunu açıklayan Ömer Sobacı, herhangi bir aşı problemi olmadığını, 3. doz uygulamalarının başladığını, sağlık çalışanlarına yaş sınırı bulunmayan 3. doz uygulamasının 50 yaş ve üzerine yapılmaya başlandığını duyurdu.

Maske mesafe ve hijyenden taviz yok

Covid19 hastalığının tedavisinde aşı çalışmalarının mücadelenin temelini oluşturduğuna vurgu yapan Ömer Sobacı, maske, mesafe ve hijyenin de asla terkedilmeden hassasiyetle uygulanması gereken önemli bir mücadele yöntemi olduğunu tekrarladı.

Gençlerden daha çok özveri bekliyoruz

Özellikle gençlere yönelik mesajlar veren Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, “Özellikle gençlerimizden daha çok dikkat ve özveri bekliyoruz. Bu mücadele sadece kişisel sağlık mücadelesi değil, adeta milli bir mücadeledir. Tedbirli normalleşme sürecinde dikkati ve tedbiri hiçbir zaman elden bırakmadan, hem kendi sağlıkları için hem de toplumun sağlığı için gençlerimiz başta olmak üzere, tüm hemşehrilerimizden dikkatli olmalarını bekliyoruz. Bu alanda cansiperane mücadele eden sağlık çalışanlarımıza da destek olup, mücadelenin bir parçası olmak için herkese özveri ve dikkat çağrısında bulunuyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 23:04