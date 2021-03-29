Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok riskli illerde Pazar günü uygulanan sokağa kısıtlamasının artık Cumartesi günleri de uygulanacağını açıkladı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşmasında artan vakalara dikkat çekerek kırmızı kategoride yer alan illerde artık sadece Pazar günü değil, Cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre yüzbinde 198'e ulaşan ve kırmızı kategoride yer alan Çorum'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yer alacak.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR:

“Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.

(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.

Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 10:39