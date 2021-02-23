Haftalık vaka sayımız arttı

Çorum’da 14-21 Şubat tarihleri arasında haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında artış yaşandı. Geçen hafta yüzde 35 olan seviye bu hafta yüzde 41 olarak açıklandı.

Çorum haftalık vaka sayısında 53 ilden daha iyi durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 15-21 Şubat haftasına ait corona virüsü vaka sayılarını paylaştı. Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" dedi.

Paylaşılan haritaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul’da 60.19’dan 68.23’e yükseldi. Haftalık vaka sayısı Samsun’da 171.29’dan 202.94’e, Ordu’da 194.42’den 228.40’a, Giresun’da 184.34’ten 217.51’e, Tokat’ta 118.52’den 149.20’ye yükseldi. Her 100 bin kişide vaka sayıları Tekirdağ'da 55.37'den 74.65'e, Bilecik’te 35.41’den 45.72’ye, Bolu'da 44.96'dan 75.60'a, Aksaray 92.01'den 108.27'ye, Adıyaman'da ise 100.55'ten 120.64'e çıktı. Tabloda dikkat çeken diğer iller ise Sakarya, Burdur, Ardahan ve Balıkesir oldu. Haftalık vaka sayıları Sakarya’da 76.77’den 103.01’e, Burdur’da 75.54’ten 93.23’e, Ardahan’da 65.63’ten 88.39’a ve Balıkesir’de 83.65’ten 92.40’a yükseldi.

HAFTALIK VAKA SAYISI EN AZ OLAN İLLER

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı haritaya göre haftalık vaka sayısı Şırnak'ta 7.82'den 3.91'e, Hakkari'de 9.55'ten 3.21'e, Muş'ta 16.28'den 8.51'e, Batman’da da 12.49’dan 8.71’e düştü.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 10:48