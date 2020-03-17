Hastane tedbirleri üst düzeyde devam ediyor

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korona Virüsü'ne karşı aldığı tedbirlerle ilgili çıtayı her geçen gün yükseltiyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, hastane girişlerini kontrol altında tutarak, her vatandaşın ateşinin ölçüldüğünü ve yurt dışı hikayesinin sorulduğunu belirterek, "Acim durumlar ve tedavi gerektiren hastalıklar olmadığı sürece, hastaneye gelinmemesi büyük önem taşıyor." dedi.

Tüm girişlerin özel şeritlerle belirlenip, görevli personel tarafından hastaların ateşlerinin tek tek kontrol edildiği hastanede, acil ve normal servisler arasındaki geçişler kapatıldı.

Ziyaretçi girişlerinin kaldırıldığı yataklı bölümlerde, kısıtlı zaman dilimlerinde bir kişinin hastanın ihtiyaç duyacağı malzemeleri getirmesine izin verilirken, refakatçi değişimlerine de sıcak bakılmıyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, baştan beri tüm önlemleri aldıklarını belirterek, yeni tedbirleri de hayata geçirdiklerini vurguladı. Vatandaşlara kalabalık yerlerden uzak durmaları konusunda çağrıda bulunan Prof. Dr. Sezikli, heyet raporu bulunan hastaların ilaçlarını eczanelerden alabileceklerini hatırlattı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sezikli, şu uyarılarda bulundu, "Ciddi bir süreçten geçiyoruz. Korona virüsü ile ilgili önleyici tedbirlerimizin artarak devam etmesi lazım. Bizim hastalarımızdan ricamız, acil ve gerekli durumlar dışında toplu alanlara girmemeleri. Bu işe hastaneler de dahil. Çünkü hastaneler , toplanma yerleri, alışveriş merkezleri, kahvehaneler ve benzeri yerler bu hastalığın dağılımı için en fazla risk faktörüdür. Bu nedenle biz mümkün oludğunda ziyaret saatlerini azaltarak, hastane girişinde genel poliklinik hastalarımızın ateşini ölçerek, hikayelerini alarak belirli bir engel oluşturmaya çalışıyoruz. Heyetli hastalarımızın ilaçlarını eczanelerden direkt alabileceklerini hatırlatmak isterim. Ciddi durumlar dışında, acil durumlar dışında hastaneye gelmemelerini, toplu yerlerde bulunmamalarını önemle vurguluyorum."

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 18:03